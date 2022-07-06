У Києві знову зареєстровано випадок ботулізму

У Києві знову зареєстровано випадок ботулізму

Держпродспоживслужба розпочала розслідування через зафіксований випадок ботулізму у одному зі столичних районів.

У Дарницькому районі Києва повідомляється про випадок ботулізму. За інформацією Держпродспоживслужби, 2 липня жінка придбала в’ялену рибу в магазині "Пчілка" за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б.

Про це повідомляє КМДА.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я Києва, постраждала госпіталізована, їй ввели сироватку.

"Ботулізм – дуже небезпечна хвороба, що може призвести до паралічу та смерті. Причиною захворювання найчастіше стає вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені. Щоб запобігти тяжких наслідків, вкрай важливо звернення до лікаря за перших симптомів: спраги, сухості слизових оболонок, відчуття «грудки» в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла", - нагадує Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

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