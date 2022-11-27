У Києві знову запровадили відключення світла: що сталося

У Києві та області зранку 27 листопада знову запровадили екстрені відключення світла.

Про це інформують у КМВА і ДТЕК Київські регіональні мережі.

У КМВА пояснили, що знову діють відключення електроенергії, бо станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання.

У ДТЕК переконують, що енергетики докладають всі зусилля, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у КМВА станом на 9:00 неділі, 27 листопада, заявляли, що у столиці майже повністю відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок - більшість жителів зі світлом і місто обходиться без його відключень.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська через поразки на фронті можуть знову завдати нових ударів по об’єктах інфраструктури України, тож громадян закликають максимально підготуватися до потенційної атаки. Що саме треба зробити, читайте тут.

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