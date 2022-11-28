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У Києві знову запровадили екстрені відключення світла

Автор
Денькович Ярослава
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У Києві знову запровадили екстрені відключення світла

Фото: Associated Press

28 листопада у столиці знову запровадили екстрені відключення поза графіком.

У понеділок, 28 листопада, у Києві не діють графіки відключень світла, користувачів попередили про екстрені відключення.

Про це повідомляє пресслужба компанії Yasno. 

"У Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

Масована ракетна атака по критичній інфраструктурі

Росія 23 листопада здійснила чергова ракетна атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

У багатьох містах виникли проблеми з електропостачання та водою. У Києві та області внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення.

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Дата публікації
Перегляди
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