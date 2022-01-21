У Києві знову "замінували" школи: поліція шукає вибухівку

Кількість "замінованих" шкіл не уточнюється.

У Києві в п'ятницю, 21 січня, знову надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл. Поліція та рятувальники шукають вибухівку у навчальних закладах.

Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

Кількість шкіл не уточнюється. Лист з інформацією про замінування надійшов на електронну пошту Служби безпеки України. На час перевірки учнів та працівників вивели з будівель.

Нагадаємо, що це не перший випадок цього тижня. 18 січня невідомі також повідомили про вибухівку у 46 школах столиці. 19 січня до правоохоронних органів знову надійшло повідомлення про мінування десятків навчальних закладів.

Раніше зловмисники "мінували" станції метро "Позняки", "Дарниця" та "Театральна".

Нова хвиля "мінувань" - силовики напередодні перевіряли всі школи Харкова, Вінниці та Рівного

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