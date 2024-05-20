У Києві знову плануються відключення світла: як працюватимуть графіки

Мешканців столиці попередили про обмеження.
Ввечері 20 травня у Києві очікуються стабілізаційні відключення світла. Графіки повинні працювати з 18:00.
Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.
Також він додав, що у застосунку з'явилася можливість завантажити PDF із графіками за адресами. Відтепер вони постійно відображаються там.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, коли скасують графіки відключення електроенергії. Він припустив, що дефіцит електрики час від часу виникатиме.
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