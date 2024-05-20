У Києві знову плануються відключення світла: як працюватимуть графіки

Ввечері 20 травня у Києві очікуються стабілізаційні відключення світла. Графіки повинні працювати з 18:00.

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Також він додав, що у застосунку з'явилася можливість завантажити PDF із графіками за адресами. Відтепер вони постійно відображаються там.

Застосунок YASNO / Фото: Yasno

Графік відключень / Фото: Yasno

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, коли скасують графіки відключення електроенергії. Він припустив, що дефіцит електрики час від часу виникатиме.

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