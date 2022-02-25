Російські війська заходять до Києва: у столиці знову оголошена повітряна тривога - КМДА

Російські війська заходять до Києва: у столиці знову оголошена повітряна тривога - КМДА

Містян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

У Києві о 14:40 25 лютого оголосили повітряну тривогу через новий наступ російських солдат, які заходять до міста. Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

Про це повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.