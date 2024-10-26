У Києві знову оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 26 жовтня, у Києві та низці регіонів знову оголошена повітряна тривога.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - написав очільник КМВА Сергій Попко.

Варто зазначити, що на Хмельниччині тривога триває від 5 ранку. У регіоні працює ППО. Місцеві жителі повідомляють, що частина Хмельницького залишилася без світла через ворожу атаку. В обленерго інформують, що роботи з відновлення електропостачання почнуться після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, війська РФ ввечері 25 жовтня та упродовж ночі та ранку 26 жовтня масовано атакували Київську область та столицю дронами-камікадзе. За останніми даними, двоє загиблих - це дівчинка та жінка.