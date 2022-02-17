У Києві знову мітингують ФОПи: центр перекрито (фото та відео)

У столиці утворилися величезні затори.

У четвер, 17 лютого, у Києві підприємці знову вийшли на мітинг SaveФОП. Вони рухаються центром, тому перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик. Утворилися затори.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Іван Воробйов з місця події.

Протестувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів.

Зранку вони зібралися під стінами Верховної Ради і вирушили на Майдан Незалежності у супроводі звукомобіля. Звідти знову повернулися до Ради.

Учасники протесту галасують, використовують дудки. У руках та на спинах учасників - прапори #SaveФОП. На місці посилену службу несуть правоохоронці.

Нагадаємо, що минулого разу підприємці мітингували у Києві 25 січня. Тоді акція зібралася біля Верховної Ради. Учасники штурмували будівлю парламенту. У результаті почалися зіткнення з поліцейськими.

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