У Києві знову лунають вибухи: повідомляють про кілька груп дронів у напрямку столиці

Зранку 25 листопада в Києві знову пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російська армія атакує столицю безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові канали та ПС.

Тривога у Києві лунає вже майже п'ять годин. Російські війська завдають ударів дронами. Вночі було гучно, працювали сили ППО. Близько 07:20 в місті знову пролунали вибухи. Ймовірно, по ворожих цілях працюють українські захисники.

Своєю чергою, Повітряні сили повідомили про нову хвилю російських безпілотників у повітряному просторі України. Людей просять залишатися в укриттях.

"Кілька груп БпЛА рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

