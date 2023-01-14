В Україні втретє за день оголошенна повітряна тривога.
У суботу, 14 січня, у Києві знову лунають вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
Наразі в Україні вже втретє за день оголошена повітряна тривога. Людей просять залишатися в укриттях.
Про звуки вибухів у столиці також пише "Суспільне".
Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, наразі в області працює ППО, інших подробиць про вибухи станом на зараз немає.
Ракетна атака Києва 14 січня
У Києві вранці 14 січня пролунали вибухи у кількох районах до оголошення повітряної тривоги.
Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.
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