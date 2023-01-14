В Україні втретє за день оголошенна повітряна тривога.

У суботу, 14 січня, у Києві знову лунають вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Наразі в Україні вже втретє за день оголошена повітряна тривога. Людей просять залишатися в укриттях.

Про звуки вибухів у столиці також пише "Суспільне".

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, наразі в області працює ППО, інших подробиць про вибухи станом на зараз немає.

Ракетна атака Києва 14 січня

У Києві вранці 14 січня пролунали вибухи у кількох районах до оголошення повітряної тривоги.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

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