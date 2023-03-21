У Києві знову фіксують забруднене повітря: містян попереджають про небезпеку

До нормалізації ситуації киян просять утриматися від провітрювання приміщень.
У вівторок зранку, 21 березня, у Києві знову зафіксували погіршення якості повітря. Місцевим жителям радять поки не провітрювати приміщення та утриматися від прогулянок на вулиці.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
"Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря", - йдеться в повідомленні.
До нормалізації ситуації киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці, радять у КМДА. Людей просять слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна в застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві від 26 березня 2023 року. Вона діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.
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