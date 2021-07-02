У Києві зникли кондуктори: як працюватиме транспорт

У Києві зникли кондуктори: як працюватиме транспорт

Частина кондукторів стане контролерами і перевірятиме оплату проїзду в міському транспорті.

У Києві вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Таке нововведення діє з 1 липня.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Частина кондукторів стане контролерами і перевірятиме оплату проїзду в міському транспорті.

"Посада кондуктора офіційно скасована з сьогоднішнього дня. Частина співробітників, які виконували цю роботу переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", – розповіли у комунальному підприємстві "Київпастранс".

На підприємстві зазначили, що штат кондукторів налічував до тисячі людей. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходили за віком.

"Київпастранс" закликає пасажирів справно оплачувати проїзд в міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах. А штраф, до речі, складає 160 гривень.

Проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна оплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.

Нагадаємо, у Києві здорожчає метро. У метрополітені кажуть, що вартість проїзду зроблять оптимальною для містян.

Джерела у Київраді зазначають, що вартість проїзду в громадському транспорті столиці може збільшитись до 12-15 гривень.

Столичні комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен" 13 травня попросили владу Києва підвищити ціни на проїзд або направити фінансову допомогу. За їхніми підрахунками, обґрунтована вартість однієї поїздки становить понад 21 гривню.

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