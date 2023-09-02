У Києві зникла жінка із 3-річним сином: сіли в попутку і не доїхали додому (фото)

Поліція Києва розшукує 26-річну мешканку Чернігівської області та її 3-річного сина, які гостювали в столиці і перестали виходити на зв'язок.

Про це повідомила поліція Києва, опублікувавши фото зниклих безвісти.

“Жінка разом із дитиною, погостювавши у столиці, сіли на попутний транспорт, щоб дістатися до Чернігівської області, однак наразі їх місцезнаходження невідоме”, - йдеться у повідомленні.

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Про зникнення повідомив мешканець Києва, в якого гостювала його 26-річна двоюрідна сестра разом із 3-річним племінником.

За його словами, 30 серпня цього року зі станції метро “Лісова” вони сіли на попутний транспорт, який мав підвезти їх до села Головеньки Чернігівської області. Відтоді родичка жителя столиці перестала виходити на зв'язок, досі місце її перебування невідоме.

Розшукуються:

Менщик Юлія Іванівна, 1997 року народження, та її син - Менщик Артем Олександрович, 2020 року народження.

Прикмети зниклої безвісти:

зріст близько 165 см, середньої тілобудови, волосся довге, каштанове. Була одягнена у білу майку та помаранчеві шорти.

Зниклу безвісти розшукує поліція Києва / Фото: Поліція Києва / Facebook

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження родини або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню їхнього місцезнаходження, повідомити її у поліцію за номерами: 063 445 8014, 044 546 0565, 096 426 4 67, 099 435 0830 або на спецлінію 102.

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