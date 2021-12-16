У Києві шукали неповнолітню дівчину: фото, прикмети

Олександра Івоненко, 2009 року народження, пішла з дому 15 грудня та не повернулася.
Оновлення: у поліції кажуть, що дитину знайдено. Інших подробиць не повідомляють.
У Києві зникла неповнолітня дівчина.
Олександра Івоненко, 2009 року народження, пішла з дому 15 грудня та не повернулася.
Про це повідомляє Деснянське управління столичної поліції.
Прикмети Олександри: зріст приблизно 170 см, середньої статури, волосся темно-русе.
Була одягнена у чорну куртку з каптуром, чорні штани та чорні кросівки.
"У випадку отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування малолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Рідні шукають Івана Любишкіна вже два з половиною місяці. Його діти припускають, що батько частково втратив пам'ять.
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