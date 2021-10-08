У Києві зник чоловік з інвалідністю: фото, прикмети

Мати 32-річного Івана Грохольського каже, що син не вперше зникає з дому.

У Києві безвісти зник чоловік з інвалідністю. 5 жовтня 32-річний чоловік вийшов із дому та досі не повернувся.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва та просить допомогти у пошуках людини.

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"До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення Івана Грохольського, 1989 року народження, звернулась його мати. Вона повідомила про те, що 5 жовтня син пішов із квартири на вулиці Будищанській та дотепер не повернувся, також жінка додала, що син не вперше зникає з дому", - йдеться у повідомленні поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією – безвісно зниклий) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік має захворювання ДЦП та під час ходьби шкутильгає з нахилом уперед.

Поліція Києва / Facebook

Прикмети зниклого: на вигляд 30 років, зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся коротке темне, очі карі.

Був одягнений у сині джинси, темно-синю футболку в дрібну смужку, чорну куртку з каптуром та чорні туфлі.

"Поліція звертається до всіх, хто може допомогти у розшуку зниклого, з проханням надати інформацію за номерами чергової частини Деснянського управління поліції: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або102", - йдеться у повідомленні поліції.

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