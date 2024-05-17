Каплицю планували знести ще 7 травня, але Державна виконавча служба перенесла ці роботи.

Уночі, 17 травня, розпочався демонтаж незаконної забудови — релігійного МАФу поблизу Десятинної церкви у Києві.

На офіційній сторінці Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці близько опівночі з'явилось повідомлення про те, що на місці справді багато техніки.

"Храму, який освячував Блаженніший Митрополит Володимир та Блаженніший Митрополит Онуфрій, більше не існує…", — йдеться у повідомленні Десятинного монастиря.

Церква-МАФ біля Десятинної церкви у Києві / Фото: Суспільне

Протягом останніх років її існування викликало протести противників російського впливу в Україні, які презирливо називали каплицю "церквою-МАФом".

УПЦ називає цю будівлю чоловічим монастирем Десятинного Різдва Пресвятої Богородиці.

Що відомо:

1998 року київське землеуправління передало Національному музею історії України (НМІУ) земельну ділянку, на якій 2004 року тодішній очільник музею Сергій Чайковський дозволив громаді УПЦ МП звести каплицю. За два роки після надання цього дозволу релігійна громада встановила тимчасовий намет, який ще за рік перетворився на дерев'яну каплицю.

2011 року представник президента-втікача Віктора Януковича у Верховній Раді Юрій Мірошниченко зареєстрував законопроєкт, згідно з яким держава мала профінансувати православний комплекс біля фундаменту Десятинної церкви. Ця спроба виявилась невдалою – профільний комітет парламенту та громадськість виступили проти.

2012 року релігійна громада через суд отримала право власності на будівлю, проте не на землю.

2017 року НМІУ звернувся до Окружного суду Києва з вимогою визнати рішення про держреєстрацію прав громади УПЦ МП на незаконно зведену каплицю – протиправною.

Міністерство культури та інформаційної політики України пояснювало, що релігійний МАФ був зведений незаконно, без жодних дозволів і розташований він у захисній буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО.

У Києві знесли незаконний "храм-МАФ" УПЦ МП біля Десятинної церкви

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