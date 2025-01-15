У Києві знешкоджено дві групи паліїв, які спалювали техніку ЗСУ на замовлення РФ (фото)

У Києві затримали чотирьох паліїв, які на замовлення Росії спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора на Нацполіція.

Викрито дві групи паліїв, що на замовлення підпалювали автівки військових та шафи на залізниці.

"За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграм із пропозицією за 1 000 доларів США знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали "Mitsubishi L200" у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною", - йдеться у повідомленні.

У Києві затримали агентів РФ, які палили техніку військових / Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві затримали агентів РФ, які палили техніку військових / Фото: Офіс Генпрокурора

Двоє киян, отримавши замовлення через Телеграм, підпалили шафу Укрзалізниці та спалили шість авто військових у Києві та на Київщині. Їм інкримінують диверсію, перешкоджання ЗСУ та умисне пошкодження майна. Підозрювані під вартою.

У Києві затримали агентів РФ, які палили техніку військових / Фото: Офіс Генпрокурора

Затриманим від 18 до 25 років загрожує довічне ув'язнення за вербування в інтернеті.

Нагадаємо, у Києві співробітники поліції та СБУ затримали чоловіка, який намагався підпалити прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності.

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