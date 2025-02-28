У Києві знайшли тіло загиблого чоловіка на трамвайній зупинці: подробиці

До прибуття медиків він помер.
У Києві на зупинці "Пуща-Водицька 1" було виявлено тіло закривавленого чоловіка.
Про це повідомило КП "Муніципальна охорона".
"Під час патрулювання поблизу трамвайної зупинки "Пуща-Водицька 1" екіпаж Муніципальної охорони помітили закривавленого чоловіка. Негайно було викликано швидку допомогу та поліцію", — йдеться в повідомленні.
На жаль, до прибуття медиків він помер. Обставини трагедії наразі з'ясовує поліція.
Нагадаємо, у Києві молодик напав на військового та пограбував.
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