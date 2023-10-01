У Києві знайшли клуб, який працює в комендантську годину: журналіста "лякали" військкоматом

За даними журналіста Михайла Ткача, заклад працює у комендантську годину уже не перший місяць.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач стверджує, що знайшов у Києві розважальний заклад, який працює під час комендантської години

Про це Ткач повідомив у Facebook.

За його даними, заклад працює у комендантську годину уже не перший місяць.

"Ми перебуваємо біля Boho club. Ми сьогодні (у ніч на 1 жовтня. – Ред.) вирішили приїхати перевірити. Сюди постійно приїжджають таксі — привозять та відвозять відвідувачів. Запитання ось у чому: вже два екіпажі поліції відмовилися перевіряти це місце – працює воно чи ні. 20 людей стояло біля входу до клубу вже після настання комендантської години, а поліцейські відмовилися перевіряти" , – зазначив Ткач.

"Перед цим, коли ще не знали, що ми – журналісти, до нас говорили (не зрозуміло, йдеться про представників закладу чи поліцію. – Ред.), що зараз до нас приїдуть працівники військкомату і зрозуміло, що будуть робити. Хоча щодо відвідувачів цього клубу цього не роблять, не погрожують працівниками військкомату, не перевіряють (військовозобов'язаних. – Ред.). Там багато відвідувачів, грає музика", – додав журналіст.

Користувачі соцмереж у коментарях почали висловлювати своє обурення з приводу роботи закладу та роботи правоохоронних органів.

Реакція поліції

У поліції повідомили, що перевірили "один із розважальних закладів Печерського району" і встановили, що заклад функціонував з порушенням коменданської години та реалізовував відвідувачам алкоголь у заборонений час. Чи йдеться саме про клуб Boho club, не уточнюється.

За словами правоохоронців, до відповідальності було притягнено адміністратора закладу. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу.

Окрім цього, із працівниками закладу провели превентивну роботу.

Нагадаємо, що в Києві від 1 вересня кафе та ресторани дозволили працювати довше на одну годину - до 23:00.

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