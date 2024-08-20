У Києві значно збільшилась кількість тяжких випадків COVID-19: у КМДА попередили про небезпеку

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург повідомила, що у столиці збільшилась кількість важких випадків захворювання на COVID-19. Про це свідчить статистика госпіталізацій по Києву пацієнтів з діагностованою коронавірусною хворобою.

Про це пише сайт КМДА.

"Так, якщо 1 серпня у столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, то станом на 20 серпня їх вже 130. Причому за останню добу до медичних закладів поступили 34 людини. Це майже вдвічі більше ніж кількість госпіталізованих напередодні", – зауважила Гінзбург.

Вона додала, що зокрема спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання серед дітей. За словами Гінзбург особливе занепокоєння викликає збільшення кількості пацієнтів, яким необхідне підключення до апаратів штучної вентиляції легенів.

На тлі зростання захворюваності на COVID-19 директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА нагадала про необхідність дотримання протиепідемічних заходів безпеки.

"Намагайтеся частіше мити руки або використовуйте дезінфектанти кожного разу, коли торкалися предметів загального використання. За можливості відмовтесь від перебування в багатолюдних закритих приміщеннях, а якщо це необхідно – використовуйте захисні маски. Пам’ятайте, що маски необхідно регулярно змінювати. Це стосується і багаторазових – майте при собі кілька, а наприкінці дня їх треба прати перед наступним використанням. Щодня робіть вологе прибирання вдома, провітрюйте приміщення, адже використання кондиціонера при зачинених вікнах підвищує ризики розповсюдження інфекції", – закликала Валентина Гінзбург.

Вона також наголосила, що за найменших ознак недуги необхідно залишатися вдома, зробити тест на COVID-19 та розпочати лікування під наглядом свого лікаря.

Нагадаємо, МОЗ оновило рекомендації щодо ревакцинації проти COVID-19. Для більшості населення одне щеплення проти COVID-19 тепер вважається достатнім.

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