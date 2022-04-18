У Києві змінився час роботи громадського транспорту: як працюватиме метро

У Києві змінився час роботи громадського транспорту: як працюватиме метро

Від 18 квітня час роботи громадського транспорту подовжено.

Від понеділка, 18 квітня, у Києві подовжено роботу громадського транспорту: метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Це пов’язано зі змінами часу комендантської години, яка від учора розпочинається на годину пізніше, а закінчується на годину раніше – з 22:00 до 5:00.

Рух поїздів метро здійснюється на:

"Червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

"Синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

"Зеленій" лінії – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху поїздів по всіх лініях – 30 хвилин.

Також працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наземний громадський транспорт: автобуси, тролейбуси, трамваї курсуватимуть з 7:00 до 21:00.

На сьогодні «Київпастранс» здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 140 автобусів;

на 12 трамвайних маршрутах загальною кількістю 57 трамваїв;

на 14 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 35 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 45 маршрутах загальною кількістю 225 автобусів.

Через мостові переходи на сьогодні курсують 15 автобусних маршрутів, на яких працює 76 автобусів.

Актуальний графік руху міського транспорту можна дивитися у застосунку "Київ цифровий".

Нагадаємо, у Києві та області змінили тривалість комендантської години.

Читайте також:

Ситуація в Пущі-Водиці: люди не можуть перепоховати рідних, бо росіяни замінували цвинтарі



