У Києві змінили графік роботи у центрі вакцинації: як записатися на щеплення

У Києві змінили графік роботи у центрі вакцинації: як записатися на щеплення

Вакцинація у столичному МВЦ цього тижня буде тривати п'ять днів.

У Києві в центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру щепитися можна буде протягом поточного тижня - від 30 червня до 4 липня. На щеплення від COVID-19 можна записатися онлайн.

Про це повідомляється на Helsi у Telegram.

Так, киян закликають не стояти в чергах і записуватися на вакцинацію онлайн. Зробити це можна за цим посиланням. Наразі доступний запис на щеплення на будь-який з днів від 10:00 до 17:30.

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"Вакцинація у МВЦ цього тижня буде тривати 5 днів – від 30 червня до 4 липня. Записуйтесь на вакцинацію - https://bit.ly/3xaH7yY - щоб не стояти в чергах!" - йдеться в повідомленні.

Відомо, що щеплення в МВЦ роблять схваленою ВООЗ вакциною Coronavac/Sinovac Biotech. Для вакцинації слід мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін допускає можливість того, що у майбутньому можна буде комбінувати вакцини від COVID-19. Пояснюють це тим, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.

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