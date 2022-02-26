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У Києві змінили час комендантської години: хто перебуватиме на вулиці вважатиметься диверсантом

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Киян закликали не перебувати на вулиці.

У Києві задля ефективнішої оборони змінили час комендантської години. Вона діятиме від 17:00 до 8:00. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

"Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого. Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", - написав мер Києва. 

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