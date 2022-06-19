У Києві змінено рух тролейбусів маршруту №16 через аварію на водопровідній мережі

У Києві змінено рух тролейбусів маршруту №16 через аварію на водопровідній мережі

У столиці сталася аварія на водопровідній мережі.

Через аварію на водопровідній мережі у Києві змінено рух тролейбусів маршруту №16.

Про це повідомило КП "Київпастранс", передає КМДА.

Тролейбуси курсують від вулиці Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу.

Також зазначається, що про відновлення руху в напрямку Майдану Незалежності повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Києві подовжили тролейбусний маршрут №31.

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