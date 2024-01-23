У Києві зменшилась кількість вимушених переселенців: що відомо

У столиці на 85 тисяч зменшилася кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку ВПО з початку повномасштабного вторгнення.

У Києві на 85 тисяч зменшилася кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку ВПО з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

"Ми провели аналіз обліку та звітності кількості внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві після початку повномасштабного вторгнення. Зафіксували, що внаслідок повернення до попереднього місця проживання, зняття з обліку, міграції та інших причин кількість ВПО з чинними довідками зменшилася на 85 тисяч. На сьогодні на обліку в Києві перебувають майже 207 тисяч внутрішньо переміщених осіб із початку повномасштабного вторгнення. Із них – понад 45 тисяч дітейі", – зазначила заступниця голови КМДА.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Дарницькому районі – майже 34 тисячі, Дніпровському – 27 тисяч і Солом’янському – понад 23 тисячі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко заявив, що європейським країнам краще зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

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