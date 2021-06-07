У Києві зловмисник тримав у заручниках власницю квартири, до якої вдерся через вікно

У в'язниці за захоплення заручниці нападник може провести до 3 років.

У Києві чоловік вдерся до чужої оселі на 9 поверсі. Коли побачив жінку - вхопив ніж і почав їй погрожувати. Щоб знешкодити зловмисника, правоохоронці серед ночі організували спецоперацію.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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Ніч, столична Троєщина. До багатоповерхівки під'їжджає автобус із озброєними спецпризначенцями. Вони йдуть на 9 поверх - там у одній із квартир чоловік тримає жінку у заручницях. Поки одні крізь двері намагаються вмовити зловмисника відчинити, інші готують інструмент для штурму.

За годину до цього до поліції надійшло повідомлення - невідомий заліз через вікно до квартири, і напав на її власницю. Ті хто живуть у цьому будинку і знають про те, що сталося – дивуються, як чоловік зміг перелізти із загального балкону на балкон квартири. Відстань близько метра, прірва під ногами і немає за що вхопитися. Сумнівалися і правоохоронці, але сліди вказали, що нетверезий чоловік це таки зробив.

Після години перемов врешті 68-річний нападник таки відпускає заручницю і відчиняє двері правоохоронцям. На місце прибувають медики - оглядають потерпілу, ушкоджень у жінки не виявляють. Чоловіка, який приставляв до неї ножа, одразу затримують.

Новини України: у Києві зловмисник тримав у заручниках власницю квартири, до якої вдерся через вікно

До потерпілої знову навідується слідчий. Юлія розповідає: прокинулася від звуку розбитого скла і побачила чоловіка. Нападник - давній знайомий. Чому чоловік вирішив вдертися до помешкання і захопити жінку - пояснити не зміг.

Нині поліцейські з'ясовують мотиви такого вчинку. Невдовзі суд вирішить, чи сидітиме під вартою чоловік, поки йтиме слідство. Загалом у в'язниці за захоплення заручниці він може провести до 3 років.

Нагадаємо, на Прикарпатті випадковий пасажир жорстоко вбив 36-річного водія. Вбивцю 36-річного чоловіка розшукали. Ним виявився 53-річний місцевий житель.

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