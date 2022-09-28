У Києві зловмисник намагався зґвалтувати дівчину просто у вагоні метро

Чоловіка затримав поліцейський, який у неробочий час випадково опинився поруч.

У Києві, у вагоні метрополітену, зловмисник намагався зґвалтувати дівчину.

Про це інформує поліція Київської області.

У вагоні метро сиділи дві молоді дівчини. Аж раптом невідомий чоловік почав здійснювати щодо однієї з них дії сексуального характеру.

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Зловмисник розстібнув їй сукню та почав чинити непристойні дії. Коли ж вона почала кричати і плакати, він ударив її у живіт і сказав, щоб дівчина мовчала. Перелякавшись подруги почали якнайдужче кричати.

Після того, як поїзд зупинився на найближчій станції "Театральна", крики почув Вячеслав Дубець, співробітник Головного управління Національної поліції в Київській області. Схвильовані та налякані дівчата плакали і вказали на чоловіка, який все ще перебував у вагоні.

Підозрюваний чинив опір та в намагався втекти, штовхнувши правоохоронця зі сходів ескалатора. Поліцейський навздогнав нападника вже на вулиці, затримав та доставив до відділення поліції метрополітену.

Раніше повідомлялося, що у РФ силовики зґвалтували активіста і змусили перепросити за слова "Слава Київській Русі, Новоросія — с*си".

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