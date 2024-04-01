У Києві злочинці організували схему з квартирами померлих людей – подробиці

У Києві викрили та затримали учасників шахрайської схеми, які привласнювали квартири померлих людей.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило двоє чоловіків 41 та 44 роки, а також їх 35-річна поплічниця.

Організатор "схеми" підшукував квартири киян, які померли та не залишили спадкоємців. Надалі його спільники оформляли квартири на підставних осіб, з метою їх подальшого продажу реальним покупцям.

Поліцейські з’ясували, що таким чином фігурантам упродовж року вдалося перепродати чотири квартири у Києві на суму понад сім мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Києві працівник ТЦК намагався за хабар надати відстрочку від мобілізації (фото).

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