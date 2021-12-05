У Києві зіткнулися легковик та таксі: постраждала жінка — її екстрено госпіталізували

Удар був такої сили, що передня частина таксі буквально перетворилася на купу металу.
У Києві вночі 5 грудня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на дорозі не розминулися таксі та легковик. Внаслідок чого постраждала жінка.
Про це повідомили у телеграм-каналі DTP.Kiev.ua.
Як стало відомо, подія сталася на бульварі Академіка Вернадського. Там на дорозі не розминулися Subaru та автомобіль служби таксі. Попередньо, аварія сталася, коли водій Subaru рухався у бік бульвару. У цей момент з боку проспекту Академіка Палладіна їхав таксист, який і допустив зіткнення з транспортним засобом.
Удар був такої сили, що передня частина таксі буквально перетворилася на купу металу. Внаслідок події постраждала пасажир сервісу. Її екстрено госпіталізували до столичної лікарні.
На місці працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
Нагадаємо, що у Києві на Софійську площу почали завозити перші конструкції для майбутньої ялинки та різдвяного містечка.
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