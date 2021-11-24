У Києві зіткнулися дві вантажівки, одна з них буквально розлетілася на друзки: з'явилося відео

Лише дивом у цій аварії ніхто не травмувався.
У Києві зіткнулися дві вантажівки. Одна з них буквально розлетілася на друзки.
ДТП сталася 24 листопада на Столичному шоссе.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
Лише дивом у цій аварії ніхто не травмувався.
Причину аварії встановлює поліція, яка працює на місці.
Відео моменту сьогоднішньої ДТП на Столичному шосе за участю двох вантажних авто. Пощастило, що ніхто не травмувався. У чому може бути причина аварії?Опубліковано Оперативний Середа, 24 листопада 2021 р.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП. Сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю.
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