У Києві зіткнулися дві вантажівки, одна з них буквально розлетілася на друзки: з'явилося відео

У Києві зіткнулися дві вантажівки, одна з них буквально розлетілася на друзки: з'явилося відео

Лише дивом у цій аварії ніхто не травмувався.

У Києві зіткнулися дві вантажівки. Одна з них буквально розлетілася на друзки.

ДТП сталася 24 листопада на Столичному шоссе.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Лише дивом у цій аварії ніхто не травмувався.

Причину аварії встановлює поліція, яка працює на місці.

Відео моменту сьогоднішньої ДТП на Столичному шосе за участю двох вантажних авто. Пощастило, що ніхто не травмувався. У чому може бути причина аварії? Опубліковано Оперативний Середа, 24 листопада 2021 р.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП. Сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю.

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