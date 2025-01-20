У Києві жінка вдавала хвору в торговельному центрі: навіщо вона це зробила та як її покарали (фото)

У Києві жінка вдавала хвору в торговельному центрі, щоб перевірити, як швидко приїде "швидка".

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

"На спецлінію 112 зателефонувала громадянка та повідомила, що їй стало зле в одному з торгівельних центрів Солом'янського району. На місце оперативно приїхали медики, де виявили жінку, яка пояснила, що допомоги не потребує. Містянка додала, що вирішила перевірити, як швидко приїде карета швидкої, якщо вона вдасть, що потребує допомоги. Медики викликали на місце патрульних", — йдеться у повідомленні.

Жінка пояснила, що просто хотіла перевірити, як швидко приїдуть медики / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

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Патрульні роз'яснили жінці, що вона вчинила правопорушення, і винесли щодо неї постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП. Тепер жінка зобов'язана сплатити 3 400 гривень штрафу.

"Поліцейські, рятувальники, медики бригад швидкої допомоги на кожне ваше повідомлення реагують як на реальну ситуацію та загрозу. І поки вони з’ясовують, що інформація неправдива, в цей самий час комусь дійсно потрібна їхня допомога", — наголосили в патрульній поліції.

Нагадаємо, в Києві чоловік у військовій формі чіплявся до водіїв.

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