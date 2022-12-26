У Києві жінка вбила свого чоловіка: фото

Жінка схопила зі столу ніж та вдарила ним чоловіка в стегно, від крововтрати він помер.

У Києві 60-річна жінка зарізала свого чоловіка. Вбивство сталося у квартирі на вулиці Райдужній.

Про це повідомили в поліції Київської області.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що у квартирі на вулиці Райдужній вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням ноги. На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав смертельне ножове поранення під час конфлікту з дружиною", - йдеться у повідомленні.

Під час з’ясування стосунків жінка схопила зі столу ніж та вдарила ним чоловіка в стегно. Згодом потерпілий помер від крововтрати й лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували його смерть.

фото / поліції

Слідчо-оперативна група вилучила з місця скоєння злочину кухонний ніж зі слідами крові, а підозрювану затримала. Нею виявилася уродженка Києва, 1962 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

фото / поліції

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нещодавні вбивства в Україні

Поблизу села Рибне на Івано-Франківщині виявили тіло 20-річного уродженця Закарпаття. Молодика вбив його товариш.

На Рівненщині батько зарубав сокирою власного сина, а в Одеській області під час конфлікту 58-річний батько забив палицею до смерті 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу історію.

Читайте також: