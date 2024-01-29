Коли рятувальники зламали вхідні двері, жінка перебувала у безпорадному стані.

У Києві жінка увімкнула плиту та впала від серцевого нападу.

Про це повідомляє Київської служби порятунку (КАРС) у Facebook.

У неділю ввечері, 28 січня, до рятувальників Київської служби порятунку (КАРС) надійшло повідомлення від поліції про те, що на вулиці Зодчих у Святошинському районі самотня літня жінка тривалий час не виходить на зв’язок.

На місці з’ясувалося, що 82-річна пенсіонерка, яка сама проживає у власній квартирі, декілька годин не відчиняє двері сусідам. Водночас через двері було чутно її болісний стогін.

Рятувальники в присутності поліцейських зламали вхідні двері. Жінка перебувала у безпорадному стані. Її передали медикам швидкої.

Крім того, на кухні рятувальники виявили на газовій плиті каструлю, яка вже починала підгоряти.

Рятувальники виявили на газовій плиті каструлю, яка вже починала підгоряти / Фото: КАРС Київська служба порятунку

Рятувальники перекрили подачу газу, чим запобігли виникненню пожежі.

Нагадаємо, у Києві на Відрадному зайнялася квартира у п’ятиповерхівці, з вогню вдалося врятувати чотирьох людей.

Читайте також: