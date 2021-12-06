У Києві жінка ударом ноги вбила співмешканця: фото

Жінка перебуває під нічним домашнім арештом, за скоєне їй загрожує від семи до десяти років в’язниці.

У Києві жінка ударом ноги вбила співмешканця.

Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка спричинила смертельну травму співмешканцю.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Порушниця вдарила чоловіка ногою у живіт, від чого він помер на місці. Нині фігурантка перебуває під нічним домашнім арештом, за скоєне їй загрожує від семи до десяти років тюремного ув’язнення", - зазначили у поліції.

У вересні поточного року на спецлінію 102 поліції Києва надійшов виклик від мешканця Голосіївського району про виявлення сусіда без ознак життя. Правоохоронці разом із судово-медичним експертом виїжджали на місце для встановлення всіх обставин події.

Після проведення попереднього огляду тіла чоловіка, експерт не виявив на ньому ознак насильницької смерті. За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала через пошкодження внутрішнього органу, завданого побиттям.

Поліцейські розпочали необхідні оперативно-розшукові заходи аби встановити особу, причетну до загибелі киянина.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до побиття чоловіка причетна його співмешканка.

Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці. ЇЇ затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Їй загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження до районного суду для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, під Києвом мати шістьох дітей встромила ножа у співмешканця, з яким прожила 27 років. Чоловік вирішив її захистити і сказав, що піддався нападу незнайомців у під'їзді.