У Києві жінка стала свідком нападу і застосувала до злодія сльозогінний газ

У Києві жінка стала свідком нападу і застосувала до злодія сльозогінний газ

Раніше 25-річний полтавчанин вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

У Києві жінка стала свідком нападу, не розгубилася, миттєво зреагувала і застосувала до злодія сльозогінний газ.

Небайдужа киянка допомогла поліцейським затримати 25-річного полтавчанина за розбійний напад.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонувала очевидиця події та повідомила про те, що на вулиці Данила Щербаківського невідомий побив чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу та оперативні співробітники", - йдеться у повідомленні поліції.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, свідком нападу стала жінка, яка швидко зреагувала, застосувала до нападника сльозогінний газ та тримала кривдника до приїзду правоохоронців.

"Ми з’ясували, що чоловіки розпивали алкогольні напої та між ними виник конфлікт, у ході якого порушник побив потерпілого руками й ногами. Потерпілий втратив свідомість та впав, а нападник забрав у нього мобільний телефон, посвідчення водія, ключі від квартири та намагався втекти. Його затримали та доставили до відділу поліції, а 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу", - зазначив Падюк.

25-річного полтавчанина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З'ясувалося, що раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Поліція Києва / Facebook

Слідчі вилучили у фігуранта викрадені речі, які належать потерпілому.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру.

Крім того, слідчі подали клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

"Правоохоронці висловлюють подяку перехожій за активну життєву позицію, небайдужість, миттєве реагування та протидію злочинності", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві жінка завдала ножем тяжкого поранення родичу.

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