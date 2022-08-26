Протиправні дії стосовно дитини тривали протягом трьох років і лише після втручання поліції були припинені.

У Києві жінка розбещувала та знімала 5-річну доньку для порноконтенту.

Протиправні дії стосовно дитини тривали протягом трьох років і лише після втручання поліції були припинені.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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"Згідно з матеріалами слідства, починаючи від 2017 року, 29-річна обвинувачена систематично вчиняла розпусні дії стосовно своєї малолітньої доньки, якій на той момент виповнилося лише п'ять років. Свої дії жінка знімала на мобільний телефон та поширювала це відео в мережі Інтернет. Протиправні дії відносно дитини тривали протягом трьох років і лише після втручання правоохоронців були припинені", - йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала частково.

Водночас суд, оцінивши наведені прокурором докази, визнав її винною в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначив покарання у виді шести років позбавлення волі.

Враховуючи те, що прокурор у дебатах орієнтував суд на призначення жінці покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, Деснянська окружна прокуратура міста Києва готує на вирок апеляційну скаргу.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням столичної поліції.

Нагадаємо, у Києві 40-річній жінці повідомили про підозру за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії. Ймовірно, вона залучала до створення порноконтенту власних дітей 9 та 14 років.

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