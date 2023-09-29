У Києві жінка продавадавала бойові гранати: фото

За одну гранату жінка просила 4 тисячі гривень.
У Києві жінка продавадавала бойові гранати. Канал збуту боєприпасів у столиці налагодила 38-річна уродженка Тернопільщини. Так, одну одиницю "товару" вона оцінила у 4 тисячі гривень.
Про це повідомляє поліція Києва.
Оперативники Дніпровського управління поліції Києва отримали інформацію про те, що на території району орудує торговиця боєприпасами. Правоохоронці розпочали перевірку інформації та встановили 38-річну уродженку Тернопільської області, яка налагодила у столиці продаж бойових гранат.
Спільно із слідчими оперативники задокументували три факти продажу боєприпасів жінкою місцевим мешканцям.
Встановлено, що фігурантка продавала гранати за місцем мешкання та отримувала 4000 гривень за одну одиницю. Під час проведення обшуку за її місцем мешкання поліцейські вилучили ще 3 гранати із запалами, рушницю з набоями та пороховий заряд - усе вилучено та направлено на проведення експертизи.
Правопорушницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
За вчинення злочину жінці загрожує до семи років позбавлення волі.
Наразі встановлюється канал надходження боєприпасів, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, унаслідок вибуху гранати у селі Гнідин Бориспільського району Київської області загинув на місці 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.
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