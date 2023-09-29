У Києві жінка продавадавала бойові гранати: фото

У Києві жінка продавадавала бойові гранати. Канал збуту боєприпасів у столиці налагодила 38-річна уродженка Тернопільщини. Так, одну одиницю "товару" вона оцінила у 4 тисячі гривень.

Про це повідомляє поліція Києва.

Оперативники Дніпровського управління поліції Києва отримали інформацію про те, що на території району орудує торговиця боєприпасами. Правоохоронці розпочали перевірку інформації та встановили 38-річну уродженку Тернопільської області, яка налагодила у столиці продаж бойових гранат.

Спільно із слідчими оперативники задокументували три факти продажу боєприпасів жінкою місцевим мешканцям.

Продавчиня бойових гранат / Фото: Поліція Києва / Facebook

Встановлено, що фігурантка продавала гранати за місцем мешкання та отримувала 4000 гривень за одну одиницю. Під час проведення обшуку за її місцем мешкання поліцейські вилучили ще 3 гранати із запалами, рушницю з набоями та пороховий заряд - усе вилучено та направлено на проведення експертизи.

38-річна уродженка Тернопільщини налагодила канал збуту боєприпасів у столиці / Фото: Поліція Києва / Facebook

Правопорушницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зброя на продаж / Фото: Поліція Києва / Facebook

За вчинення злочину жінці загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі встановлюється канал надходження боєприпасів, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, унаслідок вибуху гранати у селі Гнідин Бориспільського району Київської області загинув на місці 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.

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