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У Києві жінка прийшла на співбесіду і поцупила сумку у власниці крамниці

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У Києві жінка прийшла на співбесіду і поцупила сумку у власниці крамниці

unsplash.com

У столиці судитимуть здобувачку на посаду продавчині.

У Києві жінка прийшла на співбесіду і поцупила сумку у власниці крамниці.

У столиці судитимуть здобувачку на посаду продавчині.

Про це повідомляє поліція Києва.

"На спецлінію 102 від співробітниці магазину надійшло повідомлення про те, що у неї на робочому місці викрали сумку. Для встановлення всіх обставин події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські опитали заявницю та ймовірних свідків події, а також переглянули відео з камер спостереження, розташованих у крамниці.

За результатами слідчих дій правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетна жінка, яка прийшла до закладу на співбесіду, влаштовуватись продавчинею.

"Порушницею виявилась 47-річна уродженка Дніпропетровщини, стосовно якої поліцейські Києва вже скерували до суду два обвинувальні акти за вчинення крадіжок за схожою схемою", - розповіли у поліції.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до районного суду для розгляду справи по суті.

Зловмисниці загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, на Чернігівщині Instagram-ворожка переконала жінку взяти кредит на 50 тис. грн і дати їй пароль до картки.

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