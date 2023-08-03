У Києві жінка під час сварки схопила з вітрини магазину ніж і вдарила співмешканця в живіт: фото

Під час сімейного конфлікту в столиці жінка кухонним ножем вдарила чоловіка у живіт.

У Києві між молодою парою сталася суперечка. Однак, коли співмешканці зайшли до магазину, жінка раптом схопила ніж і вдарила чоловіка в живіт. Потерпілого госпіталізували у лікарню, фігурантці повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що з магазину на вулиці Вацлава Гавела госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Ніж, яким жінка вдарила співмешканця / Фото: Національна поліція Києва

Після прибуття на місце події оперативники встановили особу зловмисниці та затримали її. Вона розповіла правоохоронцям, що біля магазину посварилась зі своїм співмешканцем. У приміщенні торгового закладу суперечка продовжилася, і в якийсь момент жінка схопила з полиці кухонний ніж та вдарила ним чоловіка в живіт. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували у лікарню.

Правопорушницю 1997 року народження затримали. Знаряддя вчинення злочину, кухонний ніж зі слідами крові, вилучили та направили на експертне дослідження.

Жінка у Києві під час сварки схопила з вітрини магазину ніж і вдарила співмешканця в живіт / Фото: Національна поліція Києва

За фактом злочину, слідчий Солом’янського управління поліції розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва на пішохідному переході виник інцидент між водієм “Жигулів” та чоловіком на самокаті, який наїхав на автомобіль. У відповідь на зауваження водія власник самоката вистрелив із травматичного пістолета.

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