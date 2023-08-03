У Києві жінка під час сварки схопила з вітрини магазину ніж і вдарила співмешканця в живіт: фото

Під час сімейного конфлікту в столиці жінка кухонним ножем вдарила чоловіка у живіт.
У Києві між молодою парою сталася суперечка. Однак, коли співмешканці зайшли до магазину, жінка раптом схопила ніж і вдарила чоловіка в живіт. Потерпілого госпіталізували у лікарню, фігурантці повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що з магазину на вулиці Вацлава Гавела госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
Після прибуття на місце події оперативники встановили особу зловмисниці та затримали її. Вона розповіла правоохоронцям, що біля магазину посварилась зі своїм співмешканцем. У приміщенні торгового закладу суперечка продовжилася, і в якийсь момент жінка схопила з полиці кухонний ніж та вдарила ним чоловіка в живіт. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували у лікарню.
Правопорушницю 1997 року народження затримали. Знаряддя вчинення злочину, кухонний ніж зі слідами крові, вилучили та направили на експертне дослідження.
За фактом злочину, слідчий Солом’янського управління поліції розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва на пішохідному переході виник інцидент між водієм “Жигулів” та чоловіком на самокаті, який наїхав на автомобіль. У відповідь на зауваження водія власник самоката вистрелив із травматичного пістолета.
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