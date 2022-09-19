У Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів (фото)

Жінці та її спільнику загрожує в'язниця.

60-річна мешканка Києва з березня по червень 2022 року передавала російським окупантам координати для ракетних ударів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Киянка діяла на замовлення представників спецслужб РФ. Разом з іншим українцем вона збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у Києві та області.

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Зібрану інформацію, а також фото та координати розташування об’єктів жінка через спільника передавала російським кураторам за допомогою мобільних додатків. Загалом у такий спосіб зловмисниця передала дані про 21 вищевказаний об’єкт.

Обвинувальний акт відносно зловмисниці скеровано до суду. Слідство відносно її спільника триває.

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, на Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст. Його підірвали російські окупанти, коли тікали.

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