У Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів (фото)

Жінці та її спільнику загрожує в'язниця.
60-річна мешканка Києва з березня по червень 2022 року передавала російським окупантам координати для ракетних ударів.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Киянка діяла на замовлення представників спецслужб РФ. Разом з іншим українцем вона збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у Києві та області.
Зібрану інформацію, а також фото та координати розташування об’єктів жінка через спільника передавала російським кураторам за допомогою мобільних додатків. Загалом у такий спосіб зловмисниця передала дані про 21 вищевказаний об’єкт.
Обвинувальний акт відносно зловмисниці скеровано до суду. Слідство відносно її спільника триває.
Нагадаємо, на Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст. Його підірвали російські окупанти, коли тікали.
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