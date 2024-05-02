У Києві жінка намагалася стрибнути з Володимирського пішохідного мосту: з'явилося відео дивовижного порятунку

У Києві патруль "Муніципальної охорони" попередив спробу самогубства киянки.

Про це інформує КМДА.

Подія сталася близько 4-ї години ранку в парку "Володимирська гірка". Працівники "Муніципальної охорони" отримали повідомлення про те, що жінка перелізла через перила мосту, ймовірно, щоб скоїти самогубство.

Патруль, який перебував неподалік на чергуванні, оперативно вирушив на місце події. Працівники виявили жінку, яка стояла за межами мосту і трималася за перила.

Швидко зреагувавши, співробітники "Муніципальної охорони" зняли жінку з перил і викликали наряд поліції та швидку допомогу, яка госпіталізувала 30-річну киянку у стаціонар.

МУНІЦИПАЛИ ПОПЕРЕДИЛИ СПРОБУ САМОГУБСТВА КИЯНКИ Подія сталася близько 4-ої години ранку у парку «Володимирська гірка». Працівники КО "Муніципальна Охорона" отримали повідомлення про те, що невідома особа перелізла через перила мосту з метою скоїти самогубство. Патруль муніципалів, який перебував неподалік на чергуванні, негайно вирушив на місце події. По прибуттю вони виявили жінку, яка стояла за межами мосту і трималася за перила. Швидко зреагувавши, співробітники Муніципальної охорони зняли її з перил і викликали наряд поліції та швидку допомогу, яка госпіталізувала 30-річну киянку в стаціонар. Опубліковано КО "Муніципальна Охорона" Четвер, 2 травня 2024 р.

Довідка: "Муніципальна охорона" забезпечує охорону 1 115 столичних обʼєктів. Зокрема, 427 навчальних і 579 дошкільних закладів, 25 медичних та 84 інших соціально важливих установ. Крім того, взято на охоронну сигналізацію 315 освітніх закладів Києва. Також забезпечено цілодобове реагування на звернення громадян за допомогою пристроїв "кнопка екстреного виклику", які розташовані в лісопаркових зонах і громадських місцях. Як результат – з початку року опрацьовано більше 30 повідомлень мешканців.

Нагадаємо, у Києві на Троєщині жінка стрибнула з горішнього поверху, загинула сама та смертельно травмувала чоловіка, який перебував біля під’їзду багатоповерхівки.

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