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У Києві жінка на Opel їхала тротуаром поміж перехожих: відео

У Києві жінка на Opel їхала тротуаром поміж перехожих: відео

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У Києві жінка на Opel їхала тротуаром поміж перехожих: відео

"Киев Сейчас"

Можливо, водійка шукала, де б припаркуватися, а можливо, вирішила скоротити собі шлях, проїхавши пішохідною зоною.

У Києві жінка на Opel їхала тротуаром. Водійку не зупинила навіть наявність пішоходів.

Очевидці зафільмували подію на проспекті Перемоги, 16.

Про це повідомив паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив відповідне відео.

"Автонахаба на Перемоги, 16. Бороздить простори тротуару серед пішоходів", - йдеться у дописі під відео.

Можливо, водійка шукала, де б припаркуватися, а можливо, вирішила скоротити собі шлях, проїхавши пішохідною зоною.

Нагадаємо, у Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири. ДТП також сталася на проспекті Перемоги. За попередніми даними,  обійшлося без травмованих.

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