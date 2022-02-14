У Києві жінка на Opel їхала тротуаром поміж перехожих: відео

Можливо, водійка шукала, де б припаркуватися, а можливо, вирішила скоротити собі шлях, проїхавши пішохідною зоною.

У Києві жінка на Opel їхала тротуаром. Водійку не зупинила навіть наявність пішоходів.

Очевидці зафільмували подію на проспекті Перемоги, 16.

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Про це повідомив паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив відповідне відео.

"Автонахаба на Перемоги, 16. Бороздить простори тротуару серед пішоходів", - йдеться у дописі під відео.

Можливо, водійка шукала, де б припаркуватися, а можливо, вирішила скоротити собі шлях, проїхавши пішохідною зоною.

Нагадаємо, у Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири. ДТП також сталася на проспекті Перемоги. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

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