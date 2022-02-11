У Києві жінка через несплату штрафів втратила елітний Mercedes (фото)

Водійка їздила містом зі швидкістю 136 км/год.
У Києві через несплату штрафів на загальну суму понад 25 тисяч гривень у жінки вилучили автомобіль Mercedes Benz S500.
Про це 11 лютого повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
На виконанні у Дніпровському відділі державної виконавчої служби перебуває 23 виконавчих документи про стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Найбільше перевищення швидкості, допущене власницею автівки - 136 км/год при дозволеній швидкості 50 км/год. За це порушення жінка отримала штраф у розмірі 1 700 гривень.
Нагадаємо, що в Києві у жінки вилучили автомобіль через несплату 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Сума штрафів становила 7 тисяч 167 гривень.
Читайте також: