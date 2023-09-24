У Києві згорів відомий притулок для тварин "Котохата": місцеві кажуть про підрив

Частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

У Києві на Теремках невідомі підірвали відомий будинок для котів, який називається "Котохата", в результаті чого багато тваринок загинуло та отримало поранення.

Про це інформує Telegram-канал Реальний Київ.

У повідомленні вказується, що за попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у "Котохаті".

На місце приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли небайдужі громадяни.

"Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

Пізніше стало відомо, що частина тварин врятувалась завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

"Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого мешкання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у ТРЦ Dream Town можна узяти котика, якого господарі забули через війну.

Крім того, ми раніше інформували, що у Львові на 11 день під завалами знищеного російською ракетою будинку знайшли кота Черчилля.

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