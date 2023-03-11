У Києві згоріла СТО з автівкою BMW всередині: фото

Загоряння сталося у боксі станції технічного обслуговування на площі 50 кв. м з розповсюдженням полум’я на автомобіль марки BMW та дах будівлі.

У Києві на Татарці згоріла СТО з автівкою BMW всередині.

Про це повідомили столичні рятувальники.

"Повідомлення про пожежу по вул. Нагірній, 47 надійшло 11 березня о 3:43. Рятувальники ліквідували серйозну пожежу на СТО у Шевченківському районі. Попри швидке реагування вогонь швидко поширився та завдав чимало збитків", - зазначається у повідомленні.

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Вогнеборці з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин, які негайно прибули на місце, встановили, що загоряння сталось в боксі станції технічного обслуговування на площі 50 кв. м з розповсюдженням полум’я на автомобіль марки BMW та дах будівлі.

О 4:30 займання локалізовано на площі 70 кв. м та о 4:43 – ліквідовано.

На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 членів особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Вишневому біля вокзалу загинув 13-річний підліток від ураження струмом. Двоє хлопців залізли на вантажні вагони, внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, один із них загинув на місці, а другого забрала швидка.

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