Олександр Волошин буквально видер коробку із гаджетом з рук дитини.

У Києві зганьбився відомий блогер: подарував дівчинці на вулиці iPhone, а потім відібрав.

Олександр Волошин буквально видер коробку із гаджетом з рук дитини.

Відповідне відео оприлюднив "Київ Оперативний".

На відео зафільмовано, як блогер пропонує матері дівчинку 2 тисячі гривень за те, що вона поверне йому телефон. Мовляв, це реквізит, а саме відео - розіграш.

"Ганьба блогеру Волошину! Моя дочка постійно його дивиться в TikTok, розповідає історії всім друзям, і тут він підійшов до нас на вулиці. Ви уявляєте, наскільки вона була рада бачити наживо свого кумира? Він подарував подарунок - айфон! Вона так сильно зраділа, звичайно. Він знімав це все на відео, а потім вимкнули камеру, почав забирати подарунок і пропонувати 2 тисячі гривень, щоб ми нікому про це не говорили", - написала розгнівана мати.

Нагадаємо, відома українська блогерка Альона Венум розповіла, скільки заробляє грошей.

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