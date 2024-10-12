У Києві здорожчала оренда житла: де шукати найвигідніші варіанти

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня сягнула 16 тисяч гривень, що на 6,6% більше, ніж місяцем раніше.

Ринок оренди житла в столиці продовжує демонструвати стійку тенденцію до зростання цін. Останніми місяцями вартість оренди квартир у Києві суттєво збільшилась.

Про це пише Big Kyiv.

За даними аналітиків ринку нерухомості, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня сягнула 16 тисяч гривень, що на 6,6% більше, ніж місяцем раніше. Оренда двокімнатної квартири обійдеться в середньому у 24 тисячі гривень, що є на 20,6% дорожче порівняно з попереднім місяцем.

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Чому зростають ціни?

Експерти називають кілька причин такого стрімкого подорожчання оренди:

Збільшення попиту: значна кількість людей переїжджає до Києва у пошуках роботи та кращих умов життя.

значна кількість людей переїжджає до Києва у пошуках роботи та кращих умов життя. Обмежена пропозиція: кількість квартир, які здаються в оренду, не встигає за зростальним попитом.

кількість квартир, які здаються в оренду, не встигає за зростальним попитом. Інфляція: зростання цін на товари та послуги також впливає на вартість оренди житла.

Де найдорожче орендувати квартиру в Києві?

Найвищі ціни на оренду житла традиційно спостерігаються в центральних районах міста. Так, найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти в Печерському (35 500 грн), Шевченківському (25 000 грн) та Голосіївському (20 000 грн) районах. Ціни на оренду в цих районах пояснюються їхньою престижністю, розвиненою інфраструктурою та близькістю до центру міста.

Де можна знайти житло подешевше?

Якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант, варто звернути увагу на віддалені від центру райони. Найдешевші однокімнатні квартири можна орендувати у Дніпровському, Дарницькому (15 000 грн), Святошинському (13 000 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

На що чекати у майбутньому?

Експерти прогнозують, що ціни на оренду житла в Києві продовжать зростати, принаймні, у найближчі місяці. Однак, деякі експерти вважають, що після досягнення певного рівня ціни стабілізуються.

Поради тим, хто шукає житло в оренду

Починайте пошуки заздалегідь: чим раніше ви почнете шукати житло, тим більше у вас буде варіантів для вибору.

чим раніше ви почнете шукати житло, тим більше у вас буде варіантів для вибору. Використовуйте різні джерела інформації: шукайте оголошення на спеціалізованих сайтах, в соціальних мережах та в друкованих виданнях.

шукайте оголошення на спеціалізованих сайтах, в соціальних мережах та в друкованих виданнях. Порівнюйте ціни: не поспішайте з вибором, порівняйте пропозиції від різних орендодавців.

не поспішайте з вибором, порівняйте пропозиції від різних орендодавців. Укладайте договір оренди: обов’язково укладайте договір оренди, в якому будуть прописані усі умови співпраці.

Нагадаємо, у Києві у деяких будинках більше не вимикатимуть світло. Читайте, що там вигадали.

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