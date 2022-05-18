У Києві здійнявся сильний вітер: людей закликають не виходити на вулиці

У Києві здійнявся сильний вітер: людей закликають не виходити на вулиці

У Києві до кінця доби 18 травня триватимуть пориви вітру 15-18 м/с. Киян та гостей міста закликають не виходити на вулиці, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Про це повідомили в КМДА.

Окрім того, усі вікна будинків рекомендують щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці бажано триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. У разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

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"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міська влада Києва буде відстежувати попит на маршрутах наземного транспорту і, відповідно, збільшувати кількість рухомого складу. Своєю чергою, збільшення кількості рухомого складу дозволить скоротити інтервал руху.

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