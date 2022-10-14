У Києві здають квартиру за 15 тисяч доларів на місяць: позолота навіть в туалеті (фото)

Такого ремонту немає навіть у музеї.
У Києві здають в оренду квартиру за 15 тисяч доларів на місяць. Помешкання щедро оздоблене золотом, мармуром і кришталем, які присутні в усіх кімнатах.
Оголошення розміщене від ріелторської агенції rielt.kiev.
Квартира розташована в клубному будинку в центральній частині столиці, площа помешкання - 350 квадратних метрів.
Майбутньому орендатору пропонується величезна кухня-студія, дві окремі спальні, гардеробна, кілька санвузлів.
"У мене аж телефон рябить від цієї позолоти. У нас в музеї такого немає, як у цій квартирі", - зазначив ріелтор.
Нагадаємо, у Києві продають "золоту" квартиру за 280 тис. доларів. Українці висміяли помешкання в Мережі та запропонували знімати в ньому фільм "Ніч у музеї" або ж віддати його під храм.
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