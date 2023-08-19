У Києві здають крихітну квартиру за 15 тисяч гривень: який вигляд має житло (фото)

Площа кухні у квартирі складає лише п'ять квадратів.

У Києві в Шевченківському районі здають в оренду крихітну квартиру площею всього 15 квадратів. Власники хочуть отримувати за однокімнатне житло 15 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у даних великого кадрового порталу, пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що квартира розташована в Шевченківському районі, на вул. Мала Житомирська, що у центрі столиці.

"Шикарне розташування будинку, поруч безліч визначних пам'яток: Софіївський собор і площа, пам'ятники, собори та церкви, площа Незалежності, Золоті ворота, Хрещатик. І все це в 5-15 хвилинах пішки, в такій же доступності метро та зупинки маршрутного транспорту" - йдеться в оголошенні.

Також читайте Наступ ЗСУ на півдні: розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті за останній тиждень

Власники оголошення кажуть, у квартирі зробили ремонт, крім того, є плита, холодильник, пральна машина. Цікаво, що площа кухні складає лише п'ять квадратів.

Зауважимо, що однокімнатна квартира в Україні має бути площею від 30 квадратних метрів, що удвічі більше, ніж запропоноване житло.

У Києві здають крихітну квартиру площею 15 квадратів

У Києві здають крихітну квартиру площею 15 квадратів

У Києві здають в оренду крихітну квартирку

Додамо, у столиці можна орендувати квартиру з бивнем слона, перськими килимами або оздоблену золотом.

Також ТСН.ua зібрав топ-5 найменших квартир, які зараз продають у Києві на сайті ОLX.ua.

Читайте також: